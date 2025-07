Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheunenbrand in Sudheim

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3 / Carlshof Donnerstag, 10.07.2025, 04.15 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am heutigen Donnerstag gegen 04.15 Uhr kam es zu einem Scheunenbrand in Sudheim. Die Scheune befindet sich an der Bundesstraße 3 Ecke Kreisstraße 414 beim sogenannten Carlshof. In der Scheune war Stroh gelagert. Die Brandursache steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Nachdem die Scheune kontrolliert abgebrannt ist, werden weiterhin Löscharbeiten beim Abtragen des Gebäudes durchgeführt. Deshalb müssen die Straßensperrungen weiterhin aufrechterhalten werden. Wie lange die Sperrungen andauern kann nicht gesagt werden. Eine Meldung zur Beendigung der Sperrungen wird über die Social-Media-Kanäle der Kreisfeuerwehr Northeim und der Polizei Northeim erfolgen.

Nach ersten Schätzungen wird der Schaden auf 60.000 bis 70.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell