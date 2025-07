POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Hantieren an einem abgestellten PKW in Altgandersheim

Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3 / Carlshof Donnerstag, 10.07.2025, 04.15 Uhr SUDHEIM (Wol) Am heutigen Donnerstag gegen 04.15 Uhr kam es zu einem Scheunenbrand in Sudheim. Die Scheune befindet sich an der Bundesstraße 3 Ecke Kreisstraße 414 beim sogenannten Carlshof. In der Scheune war Stroh gelagert. Die Brandursache steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest. Nachdem die Scheune kontrolliert abgebrannt ist, werden weiterhin Löscharbeiten beim ...

