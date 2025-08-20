Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Steigstraße - 49-Jährige verletzt (19.08.2025)

Kolbingen (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Steigstraße am Dienstagmorgen Verletzungen erlitten. Die 49-Jährige war gegen 07.30 Uhr mit einem VW T-Roc von Königsheim kommend in Richtung Mühlheim unterwegs. Durch eine Baustelle auf Höhe der Einmündung zur Schillerstraße abgelenkt, übersah sie einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Skoda Yeti und prallte in den Wagen. Ein Rettungswagen brachte die dabei verletzte Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die durch den Zusammenstoß entstandenen Schäden schätzte die Polizei am VW auf etwa 10.000 Euro, am Skoda auf rund 7.000 Euro. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren und Betriebsstoffe ausliefen, kamen neben der Feuerwehr auch Abschleppdienste zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell