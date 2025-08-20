Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer (18.08.2025)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Karl-Wolf-Straße sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 70-jähriger Fußgänger lief vor einem 51 Jahre alten Radfahrer auf dem Geh- und Radweg in Richtung Mettnaubrücke. Kurz bevor der Radler den 70-Jährigen passierte, machte dieser einen Schritt zur Seite. Der 51-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, woraufhin beide stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

