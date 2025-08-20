PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer (18.08.2025)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Karl-Wolf-Straße sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 70-jähriger Fußgänger lief vor einem 51 Jahre alten Radfahrer auf dem Geh- und Radweg in Richtung Mettnaubrücke. Kurz bevor der Radler den 70-Jährigen passierte, machte dieser einen Schritt zur Seite. Der 51-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, woraufhin beide stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren