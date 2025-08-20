Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) BMWs kollidieren im Kreisverkehr - insgesamt knapp 20.000 Euro Blechschaden (19.08.2025)

Singen (ots)

Bei einer Kollision zweier BMWs im Kreisverkehr Bruderhofstraße/Remishofstraße ist am Dienstagvormittag Blechschaden in Höhe von insgesamt knapp 20.000 Euro entstanden. Ein 63-Jähriger fuhr mit einem BMW X5 von der Nordstadtanbindung kommend in den Kreisel ein und stieß dabei mit einem bereits innerhalb befindlichen BMW 330E eines 50-Jährigen zusammen. Die Höhe des dabei am X5 entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 6.000 Euro liegen, am anderen Wagen etwa bei rund 13.000 Euro.

