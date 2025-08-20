PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) - Motorroller in der Angerstraße gestohlen (20.08.2025)

Spaichingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in der Angerstraße einen Motorroller gestohlen.

Die Besitzerin stellte das rot-schwarze Zweirad der Marke Flex Tech am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 15 ab. Als sie am frühen Morgen gegen 04:00 Uhr zurückkehrte, war der Roller verschwunden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Angerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

