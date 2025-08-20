POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) - Motorroller in der Angerstraße gestohlen (20.08.2025)
Spaichingen (ots)
In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in der Angerstraße einen Motorroller gestohlen.
Die Besitzerin stellte das rot-schwarze Zweirad der Marke Flex Tech am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 15 ab. Als sie am frühen Morgen gegen 04:00 Uhr zurückkehrte, war der Roller verschwunden.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Angerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.
