Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) KORREKTUR: Rotlicht missachtet - Unfall mit insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (18.08.2025)

Tuttlingen (ots)

In der am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6099806) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen:

Der von Wurmlingen kommende 87-jähriger Mercedesfahrer missachtete die für ihn Rot zeigende Ampel, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von der Trossinger Straße kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 21-Jährigen kam. Den Schaden am Daimler schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, die Beschädigungen am Passat auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

