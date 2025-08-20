Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 74-Jähriger verursacht Unfall und flüchtet - Polizei stellt Fahrer alkoholisiert zu Hause fest (19.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein 74-Jähriger in der Straße "In Aspen" einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Mann war gegen 16:00 Uhr mit einem BMW X3 unterwegs, als er beim Abbiegen vom Ahornweg in die Straße "In Aspen" einen geparkten Mercedes B-Klasse streifte. Obwohl der Aufprall laut Zeugen deutlich zu hören war, fuhr der 74-Jährige weiter und stellte den BMW wenig später unweit der Unfallstelle ab, bevor er sich fußläufig entfernte.

Polizeibeamte konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Durch die Kollision entstand an beiden Autos ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Der 74-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

