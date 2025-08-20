Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - VW Beetle überschlägt sich: Drei Personen leicht verletzt (19.08.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 5535 bei Flözlingen ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen leichte Verletzungen erlitten haben.

Eine 46-jährige Fahrerin war gegen 16:30 Uhr mit einem VW Beetle und zwei Mitfahrerinnen auf der K5535 unterwegs. In einer Kurve kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab, erfasste ein Verkehrsschild und überschlug sich mit dem Wagen. Das Auto kam teils auf dem Grünstreifen, teils auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Die Fahrerin sowie die Mitfahrerinnen kamen mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Der Wagen, an dem ein Schaden von rund 12.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die entstandene Ölspur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell