Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B491 zwischen Engen und Talmühle (20.08.2025)

Engen, B491 (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Bundesstraße 491 zwischen Engen und Talmühle zu einem Unfall gekommen. Ein 65-Jähriger scherte mit einem Land Rover zum Überholen aus und kollidierte dabei mit einem bereits überholenden VW eines 40-Jährigen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

