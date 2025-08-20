POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B491 zwischen Engen und Talmühle (20.08.2025)
Engen, B491 (ots)
Am Mittwochmorgen ist es auf der Bundesstraße 491 zwischen Engen und Talmühle zu einem Unfall gekommen. Ein 65-Jähriger scherte mit einem Land Rover zum Überholen aus und kollidierte dabei mit einem bereits überholenden VW eines 40-Jährigen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.
