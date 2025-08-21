Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Leergut (19.08.2025)

Singen (ots)

Am Dienstagabend hat ein Unbekannter Leergutkästen vom Gelände eines Getränkemarktes "Am Posthalterswäldle" entwendet. Gegen 21 Uhr verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zutritt zum umzäunten Bereich und lud anschließend mehrere Leergutkästen im Wert von über hundert Euro in ein bereitgestelltes Auto - vermutlich einen grauen Audi. Gegen 22.30 Uhr kommt, mutmaßlich der gleiche Täter erneut zurück, entfernte sich dieses Mal jedoch ohne weitere Beute.

Bereits am vergangenen Mittwochabend, gegen kurz nach 23 Uhr, entwendete der Dieb bereits Bierkästen im Wert von etwa 80 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Diebes oder zu dem benutzten Auto nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

