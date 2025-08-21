Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte scheitern beim Aufbruch einer Spendenkasse (20.08.2025)

Böttingen (ots)

Zwischen Montagvormittag und Mittwochmorgen haben Unbekannte versucht, die fest verankerte Spendenkasse am Brücklebrunnen im Bereich der Grauentalquelle aufzubrechen.

Die Kasse, in die Wanderer und Radfahrer ihre Zahlungen für bereitgestellte Getränke werfen können, wies deutliche Hebelspuren auf. Zudem versuchten die Täter, die gesamte Kasse aus dem Boden zu reißen. Beide Versuche blieben ohne Erfolg. An der Kasse entstand leichter Sachschaden.

Ob und in welchem Umfang die Unbekannten Geld entwendeten, steht derzeit nicht fest.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brücklebrunnens gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell