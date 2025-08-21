Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Buchheim

Lkr. Tuttlingen) - Autofahrer betrunken mit Kind unterwegs - Führerschein sichergestellt (20.08.2025)

Buchheim (ots)

Am Mittwochabend hat die Polizei einen 36-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war und dabei ein dreijähriges Kind im Wagen hatte.

Polizeibeamte stoppten den BMW-Fahrer gegen 21:15 Uhr in der Donautalstraße. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und übergaben das Kind in sichere Obhut.

Fahren unter Alkoholeinfluss bedeutet immer ein hohes Risiko. Schon geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit einschränken und die Unfallgefahr erheblich erhöhen. Mit einem Kind im Auto hätte jede Unachtsamkeit oder ein Unfall schwerwiegende Folgen haben können.

