POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des KFC - blauen Dacia Duster angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen! (20.08.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Franz-Sigel-Straße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr touchierte ein Unbekannter den direkt gegenüber dem Haupteingang des KFC abgestellten blauen Dacia Duster im Bereich der Fahrertür. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend einfach davon.

An dem beschädigten Dacia sicherte die Polizei schwarze Lackantragungen, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürften.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

