Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/Landkreis Tuttlingen) - Beim Ausscheren roten Mazda gestreift und geflüchtet - Zeugenaufruf (22.08.2025)

(Spaichingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließend unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ist es am Freitag um 13.35 Uhr in der Hindenburgstraße in Spaichingen gekommen. Ein weißer Pkw mit Autoanhänger befuhr die Hindenburgstraße in Richtung Hauptstraße. In Höhe des Gebäudes Hindenburgstraße 56 stoppte das Gespann. Ein etwa 30 Jahre alter Beifahrer stieg aus und überprüfte die Befestigung eines auf dem Anhänger verzurrten schwarzen Audis. Anschließend fuhr der weiße Pkw mit Anhänger weiter. Um an einer Verkehrsinsel vorbeizukommen, scherte das Gespann stark nach links aus. Hierbei streifte der Anhänger einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Mazda. Dieser wurde dadurch am linken hinteren Radkasten beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR zu kümmern, wurde die Fahrt in Richtung Hauptstraße/Marktplatz fortgesetzt. Beim flüchtigen Zugfahrzeug soll es sich um einen größeren weißen Pkw gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424/93180 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell