POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - eine verletzte Person (21.08.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es im Kreuzungsbereich der Donaustraße und Liptinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen.

Eine 18-Jährige fuhr gegen 14:30 Uhr mit einem Renault Twingo aus der Liptinger Straße in Richtung Donaustraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem von rechts querenden Skoda Octavia einer 34-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Renault auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen.

Die 34-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro, der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell