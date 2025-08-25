POL-KN: (Villingen
VS
Lkr. SBK) - Unfallflucht in der Rietheimer Straße, Polizei sucht Zeugen
Villingen / VS / Lkr. SBK (ots)
Am Freitag (22.08.25) hat sich in der Zeit von 05:35 und 14:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Villingen ereignet. Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Lkw, einen in der Rietheimer Straße ordnungsgemäß geparkten VW Polo. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Villingen unter 07721 601-0 entgegen.
