Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Lkr. SBK) - Autofahrer wird von Sonne geblendet - Unfall

Bad Dürrheim / Lkr. SBK (ots)

Am Samstag ist es in Bad Dürrheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Gesamtschaden gekommen. Ein 77-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 14:15 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Bad Dürrheim. Auf Höhe der Carl-Friedrich-Benz-Straße fuhr er in die Kreuzung ein, obwohl er die rote Ampel wegen der starken Sonnenstrahlen nicht erkannte. Hier kam es mit einer 39-jährigen Mercedes-Fahrerin zum Zusammenstoß, die auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße die Ampel bei grünem Licht passieren wollte. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

