LPI-SHL: Gegen Leitplanke gekracht
Reurieth (ots)
Ein 40-jähriger Motorradfahrer fuhr Sonntagvormittag als zweiter einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Kreisstraße zwischen Reurieth und Zeilfeld. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke. Der Rettungswagen brachte den Mann verletzt ins Krankenhaus. Am Krad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell