LPI-SHL: Gegen Leitplanke gekracht

Schleusingen (ots) - Am Samstag den 23.08.2025 befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in der Ortslage Schleusingen und führten Verekhrskontrollen durch. Um 22:50 Uhr bemerkten sie zwei E-Scooter-Fahrer in der Kurhausstraße. Lediglich ein E-Scooter-Fahrer konnte gestoppt werden. Der 16-jährige E-Scooter-Ffahrer gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Dies war jedoch bei seinerm Fahrzeug zwingend notwendig. ...

