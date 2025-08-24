Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hildburghausen (ots)

Am Freitag den 22.08.2025 um 20:15 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in die Straße Am Friedhof nach Hildburghausen beordert. Dort sollte es zu einem Zusammstoß zweier fahrender Pkw gekommen sein. Der augenscheinliche Verursacher blieb jedoch nicht stehen, setzte seine Fahrt fort und verließ damit pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Unfallgeschädigte fuhr dem Verursacherfahrzeug hinterher und sah, wie dieses zunächst gegen den Friedhofszaun fuhr und dann auf dem Parkplatz am Friedhof zum Stehen kam. Der Geschädigte rannte zur Fahrertür, stellte eine Fahrzeugführerin fest und versuchte sie anszusprechen. Diese stieg jedoch aus und floh in Richtung der Kleingärten Oberes Kleinodsfeld. Dort konnten die Beamten die 44-jährige Unfallverursacherin feststellen. Hierbei wurde Atemalkohol bei ihr festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordet und ihr Führerschein sichergestellt. Die 44-Jährige muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens von Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

