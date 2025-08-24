LPI-SHL: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Bad Salzungen (ots) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf B 19 zwischen Waldfisch und Gumpelstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus dem Wartburgkreis befuhr die B 19 in Richtung Meiningen und kam aus bisher nicht geklärter Ursache vor der Abfahrt Gumpelstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit ihrem Pkw Fiat frontal mit einer Brückenüberführung. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und in der Folge in ...

