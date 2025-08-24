PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Leimbach (ots)

Am 24.08.2025 gegen 00:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamten einen Fahrradfahrer in der Lindenstraße in Leimbach. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem 33-jährigen Mann aus Bad Salzungen Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrradfahrer zur Blutentnahme verbracht und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

