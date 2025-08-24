PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Salzungen (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es auf B 19 zwischen Waldfisch und Gumpelstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus dem Wartburgkreis befuhr die B 19 in Richtung Meiningen und kam aus bisher nicht geklärter Ursache vor der Abfahrt Gumpelstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit ihrem Pkw Fiat frontal mit einer Brückenüberführung. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und in der Folge in das Klinikum Bad Salzungen verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 24.08.2025 – 08:36

    LPI-SHL: Neue Betrugsmasche

    Steinbach-Hallenberg (ots) - Der Inspektionsdienst Suhl warnt vor Nachrichten zum Sponsorenaufruf/ Petitionsaufruf, die über WhatsApp versendet werden. Durch das Öffnen des Links kommt es zum Abfangen der Daten des Handys. Mitunter wird Zugriff auf die Kontaktliste erhalten, so dass den Kontakten Betrüger vom Account des Handynutzers Nachrichten zustellen. Darunter fällt die Bitte, ihm Geld zu leihen. Dazu wird ebenso ein Link gesendet, um die Überweisung sogleich ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 08:35

    LPI-SHL: Zeugen gesucht

    Suhl (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.08.2025 herrschte Tumult in einer Bar im Steinweg in Suhl. Ein 35-Jähriger erlitt im Rahmen dessen einen gebrochenen Finger sowie eine Kopfplatzwunde. Zeugen, die angeben können, wie er sich die Verletzungen zugezogen hat, werden gebeten, sich telefonisch oder persönlich im Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 06:50

    LPI-SHL: Fast nach Hause geschafft!

    Meiningen (ots) - Die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am Samstag eine Autofahrerin in Dreißigacker. In der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Dame keine gültige Fahrerlaubnis, dafür aber einen positiv reagierenden Drogenvortest aufweisen konnte. Beim Blick auf die Dokumente fiel den Beamten auf, dass die Frau fast zu Hause angekommen war. Den Feierabend ...

    mehr
