Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neue Betrugsmasche

Steinbach-Hallenberg (ots)

Der Inspektionsdienst Suhl warnt vor Nachrichten zum Sponsorenaufruf/ Petitionsaufruf, die über WhatsApp versendet werden. Durch das Öffnen des Links kommt es zum Abfangen der Daten des Handys. Mitunter wird Zugriff auf die Kontaktliste erhalten, so dass den Kontakten Betrüger vom Account des Handynutzers Nachrichten zustellen. Darunter fällt die Bitte, ihm Geld zu leihen. Dazu wird ebenso ein Link gesendet, um die Überweisung sogleich tätigen zu können. In dem Glauben, dass ein Freund oder Bekannter diese Geldbitte hat, besteht die Gefahr, dass die Kontakte diese Überweisung veranlassen. Es wird empfohlen, sich vor dem Tätigen solcher Zahlungen telefonisch mit dem Anfragenden zu verbinden und die Echtheit solcher Bitten zu überprüfen.

