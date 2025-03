Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots)

Am Morgen des 14.03.2024 wurden an verschiedenen Örtlichkeiten in Edenkoben und Edesheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Im Rahmen der Schulwegüberwachung am Gymnasium in Edenkoben wurde eine 17-jährige Schülerin auf ihrem E-Scooter kontrolliert, da an diesem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. Ein Vater brachte seinen Sohn zur Schule, der nicht vorschriftsmäßig angegurtet war. Dies hat ein Bußgeld in Höhe von 60EUR und 1 Punkt zur Folge.

In der Luitpoldstraße und in der Radeburger Straße in Edenkoben sowie in der Staatsstraße in Edesheim wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit (30km/h) überprüft. Dabei konnten insgesamt 28 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Der Spitzenreiter war mit 50km/h in der Staatsstraße in Edesheim unterwegs. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 70EUR vor.

