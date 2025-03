POL-PDLD: Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Landau für das Jahr 2024

Germersheim (ots) - Bei durchgeführten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Germersheim, am 13.03.2025, ergaben sich erneut zahlreiche verkehrsrechtliche Verstöße. So konnten neun Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden; hiervon ein ungesichertes Kind. Weitere zwei Verstöße ergaben sich aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons während der Teilnahme am Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

