Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schöner Wohnen ohne Löhnen!

Schmalkalden (ots)

Dies dachten sich offenbar dreiste Diebe in der Nacht vom 21.08-22.08. in Schmalkalden. Vor einer Bäckerei in der Renthofstraße entwendeten der oder die Unbekannten Tisch und Stühle aus dem Außenbereich. Wer Hinweise zur Tat machen kann, eventuell sogar etwas zum Verbleib der Gegenstände sagen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell