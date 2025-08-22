Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage gewaltsam geöffnet

Schleusingen (ots)

In der Zeit vom 10.07.2025 bis Donnerstagnachmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Garage eines Garagenkomplexes im Kastanienweg in Schleusingen, wodurch das Garagentor beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fehlt aus dem Inneren nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0218248/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell