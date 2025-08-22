LPI-SHL: Ergänzung zu "Brandfall" vom 20.08.2025

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (21.08.2025) in eine Bäckereifiliale in einem Supermarkt in der Würzburger Straße in Suhl ein. Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen und verursachten mit ihrer Tour durch den Vorraum des Marktes und den Bäcker einen Schaden von über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer ...

