LPI-SHL: Ergänzung zu "Brandfall" vom 20.08.2025
Simmershausen (ots)
Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab am Donnerstag, dass der Brand in Simmershausen (Römhild), bei dem ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstand, fahrlässig verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern an.
