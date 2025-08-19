POL-BI: Einbrecher stehlen viele hochwertige Handtaschen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Sennstadt - Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagnachmittag, 14.08.2025, 14:30 Uhr, und Freitagmorgen, 10:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus am Senner Hellweg ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus, in der Nähe der Einmündung zur Hangstraße. Im Gebäudeinneren brachen sei eine Wohnungstür auf und betraten die dazugehörigen Räume. Sie dursuchten diverse Schränke und nahmen zahlreiche Handtaschen der Marke Hermѐs und eine Rolex Armbanduhr an sich.
Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell