Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen viele hochwertige Handtaschen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennstadt - Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagnachmittag, 14.08.2025, 14:30 Uhr, und Freitagmorgen, 10:30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus am Senner Hellweg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus, in der Nähe der Einmündung zur Hangstraße. Im Gebäudeinneren brachen sei eine Wohnungstür auf und betraten die dazugehörigen Räume. Sie dursuchten diverse Schränke und nahmen zahlreiche Handtaschen der Marke Hermѐs und eine Rolex Armbanduhr an sich.

Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

