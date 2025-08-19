Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Handy-Raub gesucht

HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Täter sollen Freitagnacht, 15.08.2025, einen Bielefelder an der Straße Waldhof ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 41-jähriger Bielefelder erstattete am Samstag bei der Polizei eine Strafanzeige. Freitagnacht war er, gegen 23:00 Uhr, im Bereich des Parks der Menschenrechte mit drei Personen in einen Streit geraten. In dem weiteren Verlauf griff ihn das Trio an. Als der Angegriffene dabei zu Boden ging, traten sie auch auf ihn ein.

Nach der Tat suchte das Opfer selbständig das Krankenhaus auf und ließ sich dort verarzten. Er stellte fest, dass ihm die Täter augenscheinlich sein Handy, ein silbernes ZTE Blade, gestohlen hatten.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund seiner Alkoholisierung zur Tatzeit konnte er die Täter nicht beschreiben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

