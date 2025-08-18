Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo raubt Portemonnaie

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Zwei Unbekannte raubten in der Nacht auf Sonntag, 17.08.2025, das Portemonnaie eines Bielefelders an der Zimmerstraße. Die Täter werden mit Personenbeschreibungen gesucht.

Gegen 04:10 Uhr ging ein 22-jähriger Bielefelder zu Fuß durch die Zimmerstraße, in Richtung Herforder Straße. Zwei unbekannte Männer kamen ihm zunächst entgegen, hielten ihn dann fest und zogen ihm ein Portemonnaie aus der Hosentasche. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Bahnhofstraße.

Ein Mann soll 175 cm groß sein und lange, lockige schwarze Haare haben. Auf seiner Nase soll sich eine auffällige Narbe befinden. Bei der Tat trug er ein schwarzes T-Shirt. Der Komplize soll ebenfalls 175 cm groß sein. Seine Haare sind kurz und schwarz, zum Teil auch grau. Er trug ein weißes T-Shirt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Straßenraub beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

