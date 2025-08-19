PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Überraschender Angriff von hinten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Die Polizei sucht Schläger, die in den frühen Stunden des Samstags, 16.08.2025, zwei Männer am Rabenhof verletzten.

Gegen 04:25 Uhr gingen ein 22-jähriger Bielefelder und ein 20-Jähriger aus Hille auf dem Nachhauseweg über einen schlecht beleuchteten Fußweg nahe eines Supermarktes - zwischen dem Rabenhof, der Donauschwaben- und Stauferstraße gelegen. Unvermittelt wurden sie von einer osteuropäisch aussehenden Gruppe, bestehend aus vier bis sechs Personen, attackierten. Der 22-Jährige wurde dabei von hinten von einer Person gepackt und festgehalten, während ein anderer Täter auf ihn einschlug. Als die Opfer ihre Gegenwehr aufgaben, flüchteten die Täter.

Die Opfer konnten den zuerst zuschlagenden Tatverdächtigen als 18 bis 30 Jahre alt, 195 cm groß, mit Boxerschnitt und von kräftiger Statur, beschreiben.

Rettungssanitäter versorgten die Leichtverletzten vor Ort. Die Fahndung der Polizisten im Umfeld nach den Tätern verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

