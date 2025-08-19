POL-BI: Überraschender Angriff von hinten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Baumheide- Die Polizei sucht Schläger, die in den frühen Stunden des Samstags, 16.08.2025, zwei Männer am Rabenhof verletzten.
Gegen 04:25 Uhr gingen ein 22-jähriger Bielefelder und ein 20-Jähriger aus Hille auf dem Nachhauseweg über einen schlecht beleuchteten Fußweg nahe eines Supermarktes - zwischen dem Rabenhof, der Donauschwaben- und Stauferstraße gelegen. Unvermittelt wurden sie von einer osteuropäisch aussehenden Gruppe, bestehend aus vier bis sechs Personen, attackierten. Der 22-Jährige wurde dabei von hinten von einer Person gepackt und festgehalten, während ein anderer Täter auf ihn einschlug. Als die Opfer ihre Gegenwehr aufgaben, flüchteten die Täter.
Die Opfer konnten den zuerst zuschlagenden Tatverdächtigen als 18 bis 30 Jahre alt, 195 cm groß, mit Boxerschnitt und von kräftiger Statur, beschreiben.
Rettungssanitäter versorgten die Leichtverletzten vor Ort. Die Fahndung der Polizisten im Umfeld nach den Tätern verlief negativ.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell