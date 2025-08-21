PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle von Mopedfahrern

Brotterode-Trusetal (ots)

Nach wiederholten Beschwerden aus der Bevölkerung, dass im Bereich der Rathausstraße in Brotterode-Trusetal jugendliche Mopedraser unterwegs seien, führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit Kräften der polizeilichen Bildungseinrichtung der Thüringer Polizei am Mittwoch in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Uhr eine Verkehrskontrolle mit besonderem Augenmerk auf die Zweiradfahrer durch. Eine Jugendliche musste ihr Zweirad stehenlassen, weil die Reifen und Bremsen starke Mängel aufwiesen und drei weitere Jugendliche erhielten einen Mängelschein. Kontrollen in diesem Bereich werden auch künftig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

