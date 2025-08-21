Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle von Mopedfahrern

Brotterode-Trusetal (ots)

Nach wiederholten Beschwerden aus der Bevölkerung, dass im Bereich der Rathausstraße in Brotterode-Trusetal jugendliche Mopedraser unterwegs seien, führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gemeinsam mit Kräften der polizeilichen Bildungseinrichtung der Thüringer Polizei am Mittwoch in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Uhr eine Verkehrskontrolle mit besonderem Augenmerk auf die Zweiradfahrer durch. Eine Jugendliche musste ihr Zweirad stehenlassen, weil die Reifen und Bremsen starke Mängel aufwiesen und drei weitere Jugendliche erhielten einen Mängelschein. Kontrollen in diesem Bereich werden auch künftig durchgeführt.

