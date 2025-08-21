Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Samstagnachmittag bis Mittwochmorgen einen Renault, der auf einem Parkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Freundschaft in Zella-Mehlis geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0216291/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

