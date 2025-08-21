LPI-SHL: Mit dem Moped gestürzt
Barchfeld-Immelborn (ots)
Mittwochabend verlor ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Barchfelder Straße in Immelborn die Kontrolle über sein Moped. Sowohl er, als auch sein 15-jähriger Sozius stürzten und verletzten sich leicht. An der Simson entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
