Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Moped gestürzt

Barchfeld-Immelborn (ots)

Mittwochabend verlor ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Barchfelder Straße in Immelborn die Kontrolle über sein Moped. Sowohl er, als auch sein 15-jähriger Sozius stürzten und verletzten sich leicht. An der Simson entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

