LPI-SHL: Führerschein? Fehlanzeige!

Meiningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen stoppten in der Nacht zu Donnerstag (21.08.2025) einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen, da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Es bestand kein Versicherungsschutz, sodass dem 42-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihn erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

