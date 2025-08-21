LPI-SHL: Führerschein? Fehlanzeige!
Meiningen (ots)
Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 36-jährigen Autofahrer in der Werrastraße in Meiningen. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen. Er durfte nicht mehr weiterfahren und muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
