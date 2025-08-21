LPI-SHL: Ohne Versicherungskennzeichen
Meiningen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen stoppten in der Nacht zu Donnerstag (21.08.2025) einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen, da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Es bestand kein Versicherungsschutz, sodass dem 42-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihn erwartet eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell