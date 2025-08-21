PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch Böller schwer verletzt

Barchfeld (ots)

Mehrere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren befanden sich Mittwochabend in Barchfeld. Den Aussagen nach hatte ein 14-Jähriger vier Böller im Wald gefunden. Bei der Zündung explodierte einer der Feuerwerkskörper früher als erwartet, wodurch der Jugendliche schwer verletzt wurde. Der Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 15:36

    LPI-SHL: Ergänzung zu Einsatz gegen die Drogenkriminalität

    Meiningen (ots) - Der 28-Jährige wurde Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl verkündigt. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:16

    LPI-SHL: Brandfall

    Simmershausen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen brannte es Mittwochmorgen (20.08.2025) gegen 05:30 Uhr im Bereich einer Papiertonne in der Mittleren Ortsstraße in Simmershausen. Die Flammen griffen auf weitere Tonnen und auf einen Holzstapel über und beschädigten zudem die Fassade und Fenster des Wohnhauses. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort behandelt. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand. Zur Brandursache ermittelt die ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:16

    LPI-SHL: Baumaschine aufgebrochen

    Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen eine in der Landsberger Straße in Meiningen abgestellte Baumaschine auf und entwendete anschließend die Starterbatterie. Ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0215053/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren