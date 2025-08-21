LPI-SHL: Durch Böller schwer verletzt

Simmershausen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen brannte es Mittwochmorgen (20.08.2025) gegen 05:30 Uhr im Bereich einer Papiertonne in der Mittleren Ortsstraße in Simmershausen. Die Flammen griffen auf weitere Tonnen und auf einen Holzstapel über und beschädigten zudem die Fassade und Fenster des Wohnhauses. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort behandelt. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand. Zur Brandursache ermittelt die ...

