Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Simmershausen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brannte es Mittwochmorgen (20.08.2025) gegen 05:30 Uhr im Bereich einer Papiertonne in der Mittleren Ortsstraße in Simmershausen. Die Flammen griffen auf weitere Tonnen und auf einen Holzstapel über und beschädigten zudem die Fassade und Fenster des Wohnhauses. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort behandelt. Ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

