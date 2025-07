POL-SU: Falscher Wasserwerkmitarbeiter scheitert an Bewohnerin

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Freitag (27.Juni) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in unmittelbarer Nähe der Einmündung Kriegsdorfer Straße/Junkersring in Troisdorf-Spich (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6064460). In der Nacht zu Mittwoch (23. Juli) kam es zu einem erneuten Einbruch in das Restaurant. Gegen 02:30 Uhr ...

mehr