Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handtaschendiebstahl - Täter flüchten nach Verfolgung ohne Beute

Sankt Augustin / Siegburg (ots)

Am Mittwoch (23. Juli) kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Pleistalstraße in Sankt Augustin-Birlinghoven zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 89-jährigen Seniorin.

Die Geschädigte hatte gerade in ihrem Pkw Platz genommen, als ein unbekannter Mann an die Fensterscheibe klopfte und auf eine Geldmünze neben dem Fahrzeug aufmerksam machte. Die Seniorin stieg daraufhin aus dem Fahrzeug, um nachzusehen. In diesem Moment näherte sich ein zweiter Tatverdächtiger dem Pkw, öffnete die Beifahrertür und entwendete die auf dem Sitz befindliche Handtasche.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Seniorin. Die beiden Täter stiegen anschließend in einen bereitstehenden Pkw, in dem ein dritter Komplize wartete, und flüchteten in Richtung Sankt Augustin-Niederpleis.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung begegnete einer Streifenwagenbesatzung das flüchtige Fahrzeug auf der Hauptstraße (L 121) in Fahrtrichtung Sankt Augustin-Buisdorf. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Tatverdächtigen versuchten sich der Kontrolle zu entziehen und überholten mehrfach rücksichtslos. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen oder ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern.

Die Verfolgung führte über die Frankfurter Straße bis nach Siegburg. In der Mühlengrabenstraße entdeckten die Einsatzkräfte schließlich das verlassene Fluchtfahrzeug. Die Tatverdächtigen hatten das Fahrzeug offenbar zu Fuß durch einen Bachlauf in Richtung der Straße "Am Turm" verlassen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten sie unerkannt entkommen.

Im sichergestellten Fluchtfahrzeug, einem Ford, fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut, darunter Bargeld, Schmuck, Uhren, ein beschädigter Tresor sowie verschiedene Ausweisdokumente - unter anderem auch die der 89-jährigen Geschädigten. Darüber hinaus wurden einbruchstypische Werkzeuge sichergestellt.

Zwei der drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Einer ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Er war mit einer kurzen, hellblauen Hose, einem schwarzen Gürtel, schwarzen Sneaker und einem schwarzen Langarmshirt bekleidet. Ein Weiterer ist etwa 25 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hat einen Oberlippenbart und trug eine Brille, eine Umhängetasche und eine Kappe.

Zeugen gesucht:

Die Polizei bittet um Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Identität der Männer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell