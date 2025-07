Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erneuter Einbruch in Restaurant - Täter flüchten mit Tresor

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (27.Juni) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in unmittelbarer Nähe der Einmündung Kriegsdorfer Straße/Junkersring in Troisdorf-Spich (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6064460).

In der Nacht zu Mittwoch (23. Juli) kam es zu einem erneuten Einbruch in das Restaurant. Gegen 02:30 Uhr löste die Alarmanlage aus. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die Tür des Nebeneingangs aufgehebelt worden war. Die bislang unbekannten Einbrecher entwendeten einen Tresor mit mehreren tausend Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Unbekannten ein Fahrzeug nutzten, um den Tresor zu transportieren.

Wer Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Restaurants machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221.

Hinweise der Polizei:

Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende können sich bei der Polizei in Siegburg kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Weitere Informationen und Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #RiegelVor (Re)

