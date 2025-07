Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Montag (21. Juli) zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Hintertür der Gaststätte auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss brachen sie zwei Spielautomaten auf, entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei in Siegburg bietet kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell