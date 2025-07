Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisiert und aggressiv - Mehrere Personen landeten am letzten Wochenende im Polizeigewahrsam

Hennef/Troisdorf/Siegburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (19. Juli) meldeten Passanten dem Rettungsdienst einen Mann am Hennefer Markplatz, der sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand. Als sich die Helfer gegen 02.15 Uhr um den 37-jährigen Hennefer kümmern wollte, wurde dieser aufbrausend und aggressiv. Zudem pöbelte er andere anwesende Personen an. Die Sanitäter zogen die Polizei zur Unterstützung hinzu. Das änderte nichts am Verhalten des Mannes und da offensichtlich kein Behandlungsbedarf bestand, wurde der 37-Jährige zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Die restliche Nacht verbrachte der Randalierer dann in der Zelle.

Eine ähnliche Erfahrung machten in der Nacht zu Sonntag (20. Juli) Mitarbeitende des Ordnungsamts Troisdorf. Auf ihrer Streife in der Troisdorfer Innenstadt trat ein 75-jähriger Mann an das Fahrzeug der Ordnungshüter und schlug dagegen. Darüber hinaus beleidigte er die Stadtbediensteten. Er ließ sich nicht beruhigen, sodass die Troisdorfer Polizei alarmiert werden musste. Der stark alkoholisierte Senior aus Troisdorf reagierte auch auf Ansprache durch die Polizei nicht versöhnlich, sodass er zur Ausnüchterung mit zur Polizeiwache genommen wurde. Dort überprüft ein Arzt seinen Gesundheitszustand und der 75-Jährige schlief in der Zelle seinen Rausch aus.

In Siegburg traf die Wut einer Troisdorferin einen Busfahrer am Busbahnhof. Die betrunkene 41-Jährige beabsichtigte am frühen Sonntagabend (20. Juli) in den Bus zu steigen. Der Busfahrer wollte die aggressive Frau jedoch nicht befördern. Die Betrunkene raste daraufhin aus, schrie wild herum und ging wartende Fahrgäste an. Die Polizei kam dazu und nahm die Frau zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Vor dem Gang in die Ausnüchterungszelle wurde die 41-Jährige von einem Arzt auf ihren Gesundheitszustand hin begutachtet. Nach erfolgter Ausnüchterung ist die Troisdorferin entlassen worden. (Bi)

