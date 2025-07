Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten - Polizei ermittelt

Windeck / Hennef (ots)

Am vergangenen Wochenende (18. Juli bis 20. Juli) kam es in Windeck und Hennef zu zwei schweren Verkehrsunfällen, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. In beiden Fällen wurden die Verletzten nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen.

Motorradfahrer bei Alleinunfall in Windeck schwer verletzt

Am Freitagabend (18. Juli) gegen 21:15 Uhr verunglückte ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Much auf der Bundesstraße 256 (B 256) in Windeck schwer. Der junge Mann war mit seiner Yamaha in Richtung Waldbröl unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch, durch Gegenlenken zurück auf die Straße zu gelangen, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad kam auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stillstand. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Pkw überschlägt sich in Hennef - Fahrer unter Drogeneinfluss schwer verletzt

Am Sonntag (20. Juli) ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein weiterer schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 352 (L 352) in Hennef. Ein 31-jähriger Mann aus Hennef war mit seinem Ford aus Richtung Hennef kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen-Seelscheid unterwegs, als sein Fahrzeug nach eigenen Angaben ins Schleudern geriet. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf einen vierstelligen Eurobetrag. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Der 31-Jährige räumte ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (Re)

