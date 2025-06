Polizei Münster

POL-MS: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss verunfallt mit E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss - 31-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitagabend (30.05., 19:55 Uhr) bei einem Unfall mit einem Lkw auf Hammer Straße schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 35-jährige Lkw-Fahrer die Hammer Straße in Fahrtrichtung Hiltrup und beabsichtigte, links in die Fritz-Pütter-Straße einzubiegen. Zeitgleich war der 31-jährige Münsteraner mit seinem E-Scooter auf einer Nebenfahrspur der Hammer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als der Lkw abbog, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 31-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Weil ein Drogenvortest bei dem Lkw-Fahrer positiv ausfiel, brachten Polizisten den 35-Jährigen für eine Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache. Bei dem 31-jährigen E-Scooter-Fahrer zeigte ein Atemalkoholtest ein positives Ergebnis - mit fast zwei Promille. Beide Männer erwartet eine Strafanzeige.

