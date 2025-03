Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung aufgedeckt und beendet

Heilbronn (ots)

In einem asiatischen Imbiss in der Heilbronner Innenstadt wurde zur Mittagszeit am 13. März ein 48-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger in Arbeitskleidung des Imbisses bei der Speisenzubereitung von Einsatzkräften der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) angetroffen. Zunächst versuchte er, sich mit mittels einer Kopie eines slowakischen Passes auszuweisen. Während der Personenbefragung entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner in einer Jacke außerdem noch einen auf ihn ausgestellten slowenischen Pass. Beide Identitätsdokumente erwiesen sich als gefälscht. Der Koch wurde bereits in der Vergangenheit wegen illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet auffällig und daher von dem Prüfteam vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Ihn erwartet die Ausweisung.

Bei zeitgleichen Prüfungen eines Barber-Shops in einer Neckargemeinde im Landkreis Ludwigsburg trafen FKS-Beamtinnen und Beamte einen 23-jährigen Mann an, der beim Eintreffen der Zollkräfte im Geschäft arbeitete. Auch er konnte anhand seiner vorgelegten Identitätspapiere keinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland nachweisen. Nach Entrichtung einer angeordneten Sicherheitsleistung in Höhe von 600,00 Euro wurde er mit einem kurz befristeten Ausweisersatzdokument ausgestattet und muss sich bei der zuständigen Ausländerbehörde melden, die für die Weiterbearbeitung des ausländerrechtlichen Verfahrens zuständig ist.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell