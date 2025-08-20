LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer gestoppt
Schmalkalden (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagvormittag einen E-Scooter-Fahrer in Schmalkalden. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, regelmäßig Betäubungsmittel zu konsumieren, lehnte aber einen Vortest ab. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
