LPI-SHL: Einbruch in Schwimmbad

Römhild (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag in das Schwimmbad in der Hildburghäuser Straße in Römhild ein. Sie verschafften sich anschließend Zutritt zur Küche und zum Kiosk und entwendeten eine Kaffeekasse samt Inhalt. Ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0215512/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

