Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tasche aus Auto geklaut

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:15 Uhr eine Handgelenkstasche aus einem Fahrzeug, das in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden geparkt war. Mit der Tasche hat der Täter auch sämtliche persönliche Dokumente und EC-Karten geklaut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

