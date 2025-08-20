PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tasche aus Auto geklaut

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:15 Uhr eine Handgelenkstasche aus einem Fahrzeug, das in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden geparkt war. Mit der Tasche hat der Täter auch sämtliche persönliche Dokumente und EC-Karten geklaut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

